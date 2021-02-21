Создание музыкального видео

Здравствуйте. Мне необходимо создать "видео-картинку" для YouTube(секунд 20-30). На картинке должны быть человек, различные предметы, фон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим монтаж 3х минутного клипа в свободном стиле (анимация, абстракция, живая съемка, ...).
Ознакомиться с треком:
https://soundcloud.com/eljh/il-yusha-x-kamik-moy-ray
Идея, как и материал, на ваш вкус.
Хочется чего-то, что будет гармонично смотреться, не топорно.
Бюджет символичный, готов рассматривать начинающих фрилансеров.
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