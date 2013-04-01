Требуется отредактировать видео

Наша компания занимается продажей веломобилей, электроскутеров, гольф каров, так же мы занимаемся прокатом в парках г. Москвы. Для нашей компании необходимо создать несколько графических роликов, с целью продвижения нашего бренда и услуг. Сайты: http://www.tvoi-velik.ru/ http://www.tvoi-prokat.ru/