Видео для интернет-магазина мебели

Задание для тех кто хорошо разбирается в After Effects, Анимото или аналогичных видео редакторах. Необходимо сделать подобное продающее видео http://youtu.be/B-5J2ewyeEw (сценарий в приложении) Залить на мой канал в Youtube и настроить тэги и поисковые запросы для него. ...