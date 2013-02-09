Простая видео-обработка

Добрый день.

Для сайта http://www.teleshko.com/ нужно будет довольно часто делать короткие видео-ролики - от 3 до 15 минут.

Исходники есть.

Нужно будет простое начало, конец, а в середине повырезать "пол", "потолок" и плохие моменты.

Жду Ваших цен. Примеров видео сейчас нет, будут на недели. Но предварительно нужны цены.