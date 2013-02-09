Продающее видео 2 минуты

Задание для тех кто хорошо разбирается в After Effects, Анимото или аналогичных видео редакторах.

Необходимо сделать подобное продающее видео http://youtu.be/B-5J2ewyeEw (сценарий в приложении)

Залить на мой канал в Youtube и настроить тэги и поисковые запросы для него.

Бюджет 5000р Сроки 6 дней.

Обращаться http://vk.com/yaroslav_samoylov