Продающее видео 2 минуты

Есть видео,http://files.mail.ru/562070FA0550446A9968A413D021B227, надо его изменить, что бы в видео фигурировала только наша компания «ИнтерКом" Чехов http://files.mail.ru/D17867C07CA74DC8BF384E8BF1473ECC, лишние реквизиты сторонней компании удалить. Наш логотип и под логотипом телефон 8-916-177-00-70
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание для тех кто хорошо разбирается в After Effects, Анимото или аналогичных видео редакторах.
Необходимо сделать подобное продающее видео http://youtu.be/B-5J2ewyeEw (сценарий в приложении)
Залить на мой канал в Youtube и настроить тэги и поисковые запросы для него.
Бюджет 5000р Сроки 6 дней.
Обращаться http://vk.com/yaroslav_samoylov
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