Наложить картинку поверх видео

Добрый день. Для сайта http://www.teleshko.com/ нужно будет довольно часто делать короткие видео-ролики - от 3 до 15 минут. Исходники есть. Нужно будет простое начало, конец, а в середине повырезать "пол", "потолок" и плохие моменты. Жду Ваших цен. Примеров видео ...