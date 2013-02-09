Монтаж flash-видео с сайта

ВидеомонтажЗакрыт7 заявок165 просмотров
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нужно выцепить видео со станицы http://kaliningrad.ru/video/viewvideo/1381/nashe-utro/nashe-utro-6-fevralya-2013

и обрезать с 01ч 01м по 01ч 12м

Стоимость, сроки?

оплата через wmr или яндекс-кошелек

11 лет назад
spartaweb
Дмитрий 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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