Монтаж flash-видео с сайта

Есть видео,http://files.mail.ru/562070FA0550446A9968A413D021B227, надо его изменить, что бы в видео фигурировала только наша компания «ИнтерКом" Чехов http://files.mail.ru/D17867C07CA74DC8BF384E8BF1473ECC, лишние реквизиты сторонней компании удалить. Наш логотип и под логотипом телефон 8-916-177-00-70
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно выцепить видео со станицы http://kaliningrad.ru/video/viewvideo/1381/nashe-utro/nashe-utro-6-fevralya-2013
и обрезать с 01ч 01м по 01ч 12м
Стоимость, сроки?
оплата через wmr или яндекс-кошелек
- Похожие заказы
- $50Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
Съемка с action камеры, горные лыжи. Необходимо получить 3-5 видео, наложенных на музыку. Исходники MPEG-4, 1080, порядка 300 минут. Опыт монтажа видео вида из глаз очень желателен. Так же пишите границы стоимости такого ролика.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет! Задача создать ролик рекламного характера (до 30 секунд) для трансляции на одном украинском музыкальном канале. Тематика рекламируемого сайта-сервиса - доставка еды. Хотим видеть подачу информации а таком стиле http://www.youtube.com/watch?v=qhrnG7Os2aY Прошу указывать ориентировочный бюджет и ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Задание для тех кто хорошо разбирается в After Effects, Анимото или аналогичных видео редакторах. Необходимо сделать подобное продающее видео http://youtu.be/B-5J2ewyeEw (сценарий в приложении) Залить на мой канал в Youtube и настроить тэги и поисковые запросы для него. ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Приветствую. Имеется видео FLV формата, нужно в определенном месте с определенной секунды наложить картинку поверх видео. Думаю сложного ничего нет. Пишите ваш skype, icq. Спасибо!Видеомонтаж9 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Для сайта http://www.teleshko.com/ нужно будет довольно часто делать короткие видео-ролики - от 3 до 15 минут. Исходники есть. Нужно будет простое начало, конец, а в середине повырезать "пол", "потолок" и плохие моменты. Жду Ваших цен. Примеров видео ...Видеомонтаж16 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать слайд шоу продолжительностью 30 сек, в максимально модном формате для светского мероприятия. Звук не обязятелен. Очень короткие сроки. Необходимо сделать в течении дня.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Мой бюджет составляет $ 30. Я ищу тех, кто может сделать как больше видео для этого бюджета, насколько возможно. Они должны быть HD для YouTube (1280x720 пикселей), сделаны в Camtasia Studio 7.1 (проект можно ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть видео allo-internet.ru/solution..., надо его изменить, что бы в видео фигурировала наша компания "Умный дом Чехов" Озвучить телефон: 8-916-990-75-90, лишние реквизиты удалить.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт11 лет назад