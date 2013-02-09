Презентационный видеоролик (съемка+ монтаж)

Создание видеоролика для нового продукта на рынке технологий безопасности.

Канал коммуникации - 1) плазменная панель в ТЦ; 2) последующая ротация в интернете, во время BTL-акций, на выставках, на корп сайте

ЦА: мужчины (60%), женщины (40%), владельцы загородных особняков, женаты/замужем, имеют детей, уровень дохода высокий и высокий+.

Ролик должен быть лаконичным, но качественно выполненным. Основное требование - открытость, максимальная простота подачи, раскрыть функциональность объекта.

Основные pointы для ролика: показать возможности технологии (более подробно - после начала сотрудничества)

По исходящим материалам: сценарий - пока нет, есть идея, локация - есть, исполнители - есть.

По требованиям к выполнению: работа должна быть и на близком фоне, и общие картины, скорей всего это будет игровое кино, цифровая обработка после съемки + (визуализация лого), озвучка (диктора нет - нужно предложить)

Длительность ролика 40-60 сек.

Сроки исполнения - в ближайшее время

Для начала сотрудничества - приблизительную стоимость, сроки исполнение, варианты работ - обязательно!