Презентационный видеоролик (съемка+ монтаж)

Требуется изготовить видеоролик Длительность примерно 10-15сек Возможно использование анимации От вас цена и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание видеоролика для нового продукта на рынке технологий безопасности.
Канал коммуникации - 1) плазменная панель в ТЦ; 2) последующая ротация в интернете, во время BTL-акций, на выставках, на корп сайте
ЦА: мужчины (60%), женщины (40%), владельцы загородных особняков, женаты/замужем, имеют детей, уровень дохода высокий и высокий+.
Ролик должен быть лаконичным, но качественно выполненным. Основное требование - открытость, максимальная простота подачи, раскрыть функциональность объекта.
Основные pointы для ролика: показать возможности технологии (более подробно - после начала сотрудничества)
По исходящим материалам: сценарий - пока нет, есть идея, локация - есть, исполнители - есть.
По требованиям к выполнению: работа должна быть и на близком фоне, и общие картины, скорей всего это будет игровое кино, цифровая обработка после съемки + (визуализация лого), озвучка (диктора нет - нужно предложить)
Длительность ролика 40-60 сек.
Сроки исполнения - в ближайшее время
Для начала сотрудничества - приблизительную стоимость, сроки исполнение, варианты работ - обязательно!
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