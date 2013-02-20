Нужна помощь в конвертировании видео

ВидеомонтажЗавершен9 заявок189 просмотров
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размер видео примерно 20-30 минут (65 мб) запись с систем видеонаблюдения, исходник в формате VVF, нужно сконвертировать в AVI.

ваши предложения ?

11 лет назад
Che_Bogdan
Богдан 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vikkobalt
Виктор 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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