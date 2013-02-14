Графический проморолик

размер видео примерно 20-30 минут (65 мб) запись с систем видеонаблюдения, исходник в формате VVF, нужно сконвертировать в AVI. ваши предложения ?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания занимается продажей веломобилей, электроскутеров, гольф каров, так же мы занимаемся прокатом в парках г. Москвы. Для нашей компании необходимо создать несколько графических роликов, с целью продвижения нашего бренда и услуг.
Сайты: http://www.tvoi-velik.ru/
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