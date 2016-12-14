Удаление объектов

добрый вечер.

Хочу договориться с Вами о чистке двух фрагментов.

Вот ссылка на файл: https://drive.google.com/file/d/0BzzvoGm2-QHDSUhSSXdiUWZzSFE/view?usp=sharing

В архиве два файла "Снежки" и "Лестница" Общий размер архива 1 Gb.

В снежках местами видно леску на которой висят кусочки льда, возможно ли их убрать?

На лестнице нужно убрать веревку на которой висит человек и попробовать убрать или скрыть лески на которых висят мандарины. Они бликуют от света.

Кроме этого у обоих роликах есть есть вступление во время которого камера движется к локации с людьми. При чем лестница является продолжением снежков. Хотелось бы сохранить эффект непрерывной съемки, но избавиться от нудного приближения. Простое ускорение в 3 раза не очень мне нравится, можно ли сделать эффект прыжка от начала к концу (Warp, Blink) у или какое то ускоренное перемещение от начала к концу?