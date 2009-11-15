Видео или флеш для youtube

Тема --- Cherchez la femme! , Ищите женщину как источник всех проблем. Но с вставкой скрытой рекламы некоего магического пентакля. Ссылку на информацию дам.

Я это представляю, как мультик. В некоей форме эволюции женщин, которые всегда оставались женщинами. Окончание - татуировка пентакля на попе. В легком, слегка комическом жанре. Впрочем, возможны варианты.

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