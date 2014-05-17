Видео на сайт

Нужна симпатичная позитивная видеозаставка до 10 секунд с использованием логотипа. Только видеоряд. Без звука. Можно использовать рисованных человечков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте коллеги.
В процессе работы нам потребовалось видео для серии семинаров, которое за 15-20 секунд должно раскрыть суть проекта. Идею и сценарий - предоставим, а если у Вас есть свои идеи - обязательно рассмотрим. Задача не срочная, а бюджет скромный.
Предпочтение будет отдаваться самому недорогому предложению с приемлемым портфолио.
Примеры того что нравится:
https://www.youtube.com/watch?v=Kxd1AiOXIo0
https://www.youtube.com/watch?v=bmL1CVv66mk
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