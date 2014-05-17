Видео на сайт

Здравствуйте коллеги.

В процессе работы нам потребовалось видео для серии семинаров, которое за 15-20 секунд должно раскрыть суть проекта. Идею и сценарий - предоставим, а если у Вас есть свои идеи - обязательно рассмотрим. Задача не срочная, а бюджет скромный.

Предпочтение будет отдаваться самому недорогому предложению с приемлемым портфолио.

Примеры того что нравится:

https://www.youtube.com/watch?v=Kxd1AiOXIo0

http://vimeo.com/86321687

https://www.youtube.com/watch?v=bmL1CVv66mk

http://actionpay.ru/ru/