Сделать DVD в Adobe Encore (psd есть)

В общем надо сделать простенький проект в Adobe Encore.

PSD исходники страниц я предоставлю, видеофайлы тоже, надо только настроить все в программе.

Там будет - главная с категориями товаров.

И внутренняя - с товарами (картинка + текст имя), при клике запускается видео, по каждому товару.

В общей сумме там видеофайлов на 492 МБ.