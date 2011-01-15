Видео уроки по iPhone Apps разработке

Я ищу iPhone разработчиков, кто может сделать интересные видео уроки по разработке игр и приложений для начинающих (Step by step) по своему опыту, например на примере своих разработок.

Нужно на английском. если никак с английским, можно на русском + расшифровка, потом проведем дублирование звука.