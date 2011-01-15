Видео уроки по iPhone Apps разработке

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки168 просмотров

Я ищу iPhone разработчиков, кто может сделать интересные видео уроки по разработке игр и приложений для начинающих (Step by step) по своему опыту, например на примере своих разработок.

Нужно на английском. если никак с английским, можно на русском + расшифровка, потом проведем дублирование звука.

14 лет назад
GameEra
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Видео-фрагмент

    Работа на 15 мин. Нужно вытащить видео с сайта и прислать мне в почту в ориг. кач-ве только первые 8 мин. (сюжет про детский садик). Справился бы сам, но переустановил МАЗИЛЛУ, где полетели ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходим видео ролик

    Необходим для создания вступительного видео на портал банковской тематики пример: запустите любое видео, перед началом ролик необходимо 6-9 сек banki.ru/news/video нужны примеры работ, стоимость, сроки.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видео-ролик для презентации продукта

    Интересует стоимость создания графического видео-ролика для презентации продуктов. Хронометраж 20", анимирование фотографий, нужно уложить 9 продукций на 20 секунд. Также музыкальная подложка, наговор.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обработать видео ролики для выкладывания на сайт

    Есть видеоролики снятые на выставках, которые нужно обработать, сделать монтаж, корректировку, наложить звук, добавить эффекты. Подготовить полностью для выкладывания на сайт. Видео снято качественной любительской камерой. Находится на жестком диске камеры Panasonic.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Маленькие рекламные видео ролики

    $100

    Есть 6 роликов (образцы) рекламного характера для платежного терминала. Необходимо нарисовать подобные ролики только в лучшем качестве (шрифт, фон, анимация и т.д.). Время роликов не более 15-17 секунд (обычно меньше). В ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать видео презенташку

    Музыку фоновую и примерные эффекты использовать как здесь http://ifolder.ru/21298500 Материал для видеоряда и текст я предоставлю. Сроки и цены указываем в предложениях Озвучивать пока не надо Презенташка будет заливаться на ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сюжетов на сайт

    Тематика: ноутбуки, компьютеры. Сюжеты будут появляться на постоянной основе. Первый сюжет, который нам нужен: замена матрицы ноутбука Мы не хотим видеть монотонную, неподвижную картинку, поэтому от вас потребуются идеи, чтобы видео ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад