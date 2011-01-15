Видео-фрагмент

Работа на 15 мин.

Нужно вытащить видео с сайта и прислать мне в почту в ориг. кач-ве только первые 8 мин. (сюжет про детский садик). Справился бы сам, но переустановил МАЗИЛЛУ, где полетели все настройки дополнений.

Или у кого стоит уже FDV-suite или аналог.

Ссылка на видео:http://tochka.kanalukraina.tv/ua/video/8245_devchach_ya_bataliya__ni_gvozdya__ni_zhezla__irinka_blagodarit__schastlivaya_sem_ya_/

С меня супер+ отзыв.

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