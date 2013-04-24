Видеопрезентации для исламского проекта

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Закрыт2 заявки148 просмотров

Нужны специалисты, имеющие опыт работы с Prezi.com для создания видеопрезентаций. Приветствуются навыками видеодизайнера

12 лет назад
antonKramchuk
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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