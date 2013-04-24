Видеомонтаж

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Закрыт17 заявок200 просмотров

Привет Всем!

Хотим поздравить друга с День Рождением, для этого записали несколько поздравления. Нужно соединить три видео и вставит фотографии, музыку , и написать несколько слов.

Напишите, пожалуйста, сколько это будет стоить и срок.

Спасибо!

12 лет назад
SyrymK
Сырым 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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