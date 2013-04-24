Видеомонтаж

Привет Всем!

Хотим поздравить друга с День Рождением, для этого записали несколько поздравления. Нужно соединить три видео и вставит фотографии, музыку , и написать несколько слов.

Напишите, пожалуйста, сколько это будет стоить и срок.

Спасибо!