Нужны видеофрагменты с известными цитатами из фильмов: Брат, Брат 2, Иван Васильевич меняет профессию, Бригада, Кавказская пленница и др. Схема работы: скачиваете фильмы, вырезаете видеофрагменты с цитатами. Сохраняете и выкладываете на файлообменник или ...
Создать рекламный ролик для ютуба
Нужно создать простой и небольшой рекламный ролик для ютуба для рекламы агентства.
Пишите цены и сроки.
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