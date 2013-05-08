Создать рекламный ролик для ютуба

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен8 заявок214 просмотров

Нужно создать простой и небольшой рекламный ролик для ютуба для рекламы агентства.

Пишите цены и сроки.

12 лет назад
maka11
Олеся 
51 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

genkot
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$70
2 дня
Евгений сделал все быстро и за приемлемую цену. Очень довольна, буду обращаться еще.
Чёткое техзадание и своевременная оплата. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

genkot
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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