Видеоролик

Имеется видео в формате mp4, поверх него необходимо поставить логотип компании в верхний левый угол
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Формат 852 X 480
Есть 4 видео-материала.
Требуется
1) записать текст в соответсвии с видеоданными (предоставлю, лучше женским голосом)
2) скомпоновать видео (возможно его придется обрезать, чтобы получилось без перерывов)
3) на видео наложить появление и исчезание текстовой информации.
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