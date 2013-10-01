Мини видео-ролики для сайта

Добрый день.

Нужно сделать несколько роликов на 15-30 секунд, в которых объясняется навигация по сайту, как и почему надо заполнять форму заказа. Объяснять должен взрослый мужской голос, вызывающий доверие. На фоне - музыка. В конце можно типа графики - как клиент принимает звонки и выбирает лучшее предложение.

Видео будет вставляться в виджет Wоrdpress - не большой размер. При клике - открывается в достаточном размере - как обычно.

Интересуют уже сделанные Вами ролики и конечно цена за один готовый.

Предложения в личку.

Спасибо.