Создание видео-уроков по инвестициям

Видео уроки в контексте фриланса, на примере выполнения заказа, можно взять свой уже когда-то сделанный заказ, или несколько заказов, и рассказать про них, либо что-то из текущих проектов на сайте, и продемонстрировать как бы вы его сделали. Бюджет на один проект из расчета 100$/час готового материала (курс примерно 1–2 часа). Запись уроков ведется в программе Camtasia Studio, в ней есть все для подготовки подобного материала — запись с экрана и аудио с микрофона, удобное редактирование готового материала, наложения текстовых пояснений и т.д.

Подробнее - выбранному исполнителю.

Пожалуйста, не пишите ЛС.