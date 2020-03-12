Запись видеоотзыва о проделанной работе

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обычный видеоотзыв, в котором необходимо описать процесс отправки и получения денежных средств, подробнее расскажу непосредственно исполнителю.
Видеоотзывы небольшие, не более 1-1,5 минут, цена договорная
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