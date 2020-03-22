[i]Сфера моей деятельности очень деликатная - оптимизация налогов. Поэтому возникают сложности с отзывами. Некоторые оставляют их но письменно, а вот с видео - вообще сложно. [/i] Кускова Ольга Викторовна 1. открытие и развитие аутсорсинговой компании для группы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо записать видео отзыв. С двумя видами ракурсов: показ экрана и показ себя на камеру.
По длительности 1-2 минуты.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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