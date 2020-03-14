Видеоотзыв

У меня очень деликатная сфера деятельности - открытие аутсорсинговыхкомпаний для группы компаний или для бухгалтеров и юристов, а также оптимизация

налогообложения.

Поэтому с отзывами сложно. Кое кто оставляет на бумаге, а с видео - никто не

хочет.

Задание немного творческое

1-й вариант выполнения задания. Перевести в видео отзыв, то что на бумажном

отзыве. В приложение много примеров. Можно добавить от себя.

Можно снять на телефон.

Хорошо бы и в офисе.

Основное требование правдоподобность, натуральность и естественность.

2-й вариант выполнения задания. Создать видео отзыв от себя.

Данные для отзывов: Кускова Ольга Викторовна

1. Создание аутсорсинговой компании

2. Оптимизация налогообложения

Жду предложений по цене и по количеству отзывов

Так же нужны примеры.