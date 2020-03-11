Придумать идею для видео

Придумать интересную идею для видео. Чтобы когда человек увидел у себя это в рекомендациях, подумал "ого, необычно, надо посмотреть". Если у вас это получится, то буду часто давать такие задания)

Можно пранк, можно социальный эксперимент, можно просто какой-то эксперимент, что-то безумное и крутое.

(Если это важно, то я живу в Москве)

ПРИМЕРЫ случайных идей из ютуба, которые понравились многим:

1) "Незаконно переплыл Москвы реку на матрасе | Задержала полицию

2) ВЫЗВАЛИ 50 ТАКСИ ОДНОВРЕМЕННО В ОДНУ ТОЧКУ!

3) 24 часа в гробу

4) Фитоняшка в метро | Реакция людей

5) Проник в чужую школу

Это те идеи, которые в своё время были очень актуальны. Вот, нужно придумать что-то новое. Напишу параметры для ютуба, на всякий случай:

1) Идея была такой, чтобы видео с ней можно было с интересом смотреть 7-12 минут. (просто бывают идеи, которые можно воплощать максимум 3 минут, потом уже скучно. Так быть не должно.)

2) На русском ютубе такого ещё не было. Изменять чужие русские идеи можно, но копировать - нет. А вот подворовывать что-то интересное с западного ютуба - можно:))

3) Ну, и чтобы в видео была какая-то фишка и вызывала интерес у зрителя: "Что будет дальше?", "Чем это закончится?"

4) Идея должна быть новой и актуальной дял русского ютуба (старые челенджы на подобие "24 часа в икеа" не нужны)