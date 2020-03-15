Смонтировать маленький ролик из трёх предоставленных. Надёргать просто

[i]У меня очень деликатная сфера деятельности - открытие аутсорсинговыхкомпаний для группы компаний или для бухгалтеров и юристов, а также оптимизация налогообложения. Поэтому с отзывами сложно. Кое кто оставляет на бумаге, а с видео - никто не хочет.[/i] Задание ...