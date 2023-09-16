Змонтувати відео із сирих матеріалів

Є відзнятий матеріал з якого потрібно зробити 2 відео.

1- 45-секундне - 1-хвилинне кінематографічне відео. 2) 30-секундні мешапи. Кліпи вирівняні по-різному / різні пісні.

* Не інше редагування, лише різні види вирівнювання кліпів.приклади:https://f.io/D4K0-wnO https://app.frame.io/reviews/1a049d97-2682-488d-ae04-42955bb4e3a1/5523e400-7d59-482d-98cc-25044bbf2b88

?https://f.io/pqD5l4ba