Есть письменная претензия от компании в свободной форме (Республика Казахстан). Оказание услуг по договору. Необходимо составить граммотный аргументированный ответ на претензию,буквально на 1-2 страничке. Все детали объясню по скайпу и дам ознакомится с договором. Сроки 1 день.
Дать ответы на тесты с Международного права на Английском языке
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На тесты с Международного права (International Law) нужно дать правильные ответы.
Всего приблизительно 100 вопросов.
Вот для примера несколько:
In the advisory opinion on the Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo (2010) the ICJ considered that:
a) the declaration of independence was in violation of the Constitutional Framework established by UNIMIK ;
b) the Constitutional Framework possessed an international legal character;
c) the Constitutional Framework did not possess an international legal character;
d) None of the above.
Which of the following ICJ case is not relevant for the theory of unilateral acts of States:
a) Questions relating to the seizure and detention of certain documents and data (Timor-Leste v. Australia);
b) Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo;
c) Nuclear Tests (Australia v. France);
d) None of the above.
In the Arrest Warrant case (DRC v. Belgium, 2002), the ICJ decided:
a) that the unfettered Belgian law on universal jurisdiction was not in conformity with international law;
b) that because States were sovereign and that there was no rule prohibiting Belgium to have an unfettered universal jurisdiction, such law was in conformity with international law;
c) none of the above.
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