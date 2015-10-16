Дать ответы на тесты с Международного права на Английском языке

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На тесты с Международного права (International Law) нужно дать правильные ответы. 

Всего приблизительно 100 вопросов. 

Вот для примера несколько: 

In the advisory opinion on the Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo (2010) the ICJ considered that:

 a) the declaration of independence was in violation of the Constitutional Framework established by UNIMIK ; 

b) the Constitutional Framework possessed an international legal character; 

c) the Constitutional Framework did not possess an international legal character; 

d) None of the above.

Which of the following ICJ case is not relevant for the theory of unilateral acts of States:

 a) Questions relating to the seizure and detention of certain documents and data (Timor-Leste v. Australia); 

b) Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo;  

c) Nuclear Tests (Australia v. France); 

d) None of the above. 

In the Arrest Warrant case (DRC v. Belgium, 2002), the ICJ decided:

 a) that the unfettered Belgian law on universal jurisdiction was not in conformity with international law; 

b) that because States were sovereign and that there was no rule prohibiting Belgium to have an unfettered universal jurisdiction, such law was in conformity with international law; 

c) none of the above.

8 лет назад
wvitalik
Виталий 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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