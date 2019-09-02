Договор предоставления персонала

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Завершен1 заявка275 просмотров

Добрый день!

Нужен договор предоставления персонала (общий) с приложениями - спецификациями для каждого филиала предприятия общественного питания. 

У фирмы четыре филиала по разным адресам соответственно, но их количество может меняться, а так же может меняться перечень персонала каждого филиала, соответственно нужно иметь возможность вносить изменения в приложения к договорам не исправляю сам договора.

Сейчас у каждого филиала одинаковый перечень необходимых работников:

Повар - универсал со знанием японской и итальянской кухни;

Повар холодного цеха со знанием японской кухни;

Администратор - кассир;

Договор нужен в понедельник уром.

С уважением, Лев. 

6 лет назад
b-lev
Лев 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$40
3 дня
Все хорошо. Спасибо!
Все четко, хорошее сотрудничество, рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад