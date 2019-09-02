Гео СПА меняет Глауконит на баллы BarterCoin работать буду с тем кто предложит минимальную цену
Договор предоставления персонала
Добрый день!
Нужен договор предоставления персонала (общий) с приложениями - спецификациями для каждого филиала предприятия общественного питания.
У фирмы четыре филиала по разным адресам соответственно, но их количество может меняться, а так же может меняться перечень персонала каждого филиала, соответственно нужно иметь возможность вносить изменения в приложения к договорам не исправляю сам договора.
Сейчас у каждого филиала одинаковый перечень необходимых работников:
Повар - универсал со знанием японской и итальянской кухни;
Повар холодного цеха со знанием японской кухни;
Администратор - кассир;
Договор нужен в понедельник уром.
С уважением, Лев.
Выбранный исполнитель
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