Добрый день!

Нужен договор предоставления персонала (общий) с приложениями - спецификациями для каждого филиала предприятия общественного питания.

У фирмы четыре филиала по разным адресам соответственно, но их количество может меняться, а так же может меняться перечень персонала каждого филиала, соответственно нужно иметь возможность вносить изменения в приложения к договорам не исправляю сам договора.

Сейчас у каждого филиала одинаковый перечень необходимых работников:

Повар - универсал со знанием японской и итальянской кухни;

Повар холодного цеха со знанием японской кухни;

Администратор - кассир;

Договор нужен в понедельник уром.

С уважением, Лев.