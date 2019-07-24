Проверить договор NDA

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Завершен3 заявки219 просмотров

оценить договор NDA с компанией из Эстонии (работник в России)

20 страниц на русском/английском, нужно оценить на:

- адекватность

- реальная применимость

6 лет назад
bm00n
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$16
2 дня
развернутый и понятный ответ, все отлично!
Спокойное сотрудничество, четкое задание и мгновенная оплата! Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад