Сделать пользовательское соглашение для Такси "Бомбила"

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Закрыт2 заявки222 просмотра

Ссылка на APK - http://bombila.holding.bz/apk/Bombila_v0.6.1.apk (установочный файл андройд)

в Play Market не можем пока закачать так как они удаляют по нелепой причине (походу по тому что не пользовтальского).

Нужно краткое тезисное пользовательское.

Расчет через систему BarterCoin, оттуда есть сносный вывод, но жалобы на нее не принимаются, так как иногда технические пробелы возникают.

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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