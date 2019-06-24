Сделать пользовательское соглашение для Такси "Бомбила"

Ссылка на APK - http://bombila.holding.bz/apk/Bombila_v0.6.1.apk (установочный файл андройд)

в Play Market не можем пока закачать так как они удаляют по нелепой причине (походу по тому что не пользовтальского).

Нужно краткое тезисное пользовательское.

Расчет через систему BarterCoin, оттуда есть сносный вывод, но жалобы на нее не принимаются, так как иногда технические пробелы возникают.