Составить Пользовательское соглашение

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Завершен8 заявок326 просмотров

Необходимо на основании созданного Пользовательского соглашения  стороннего сервиса, переписать/изменить Пользовательское соглашение под наш сервис.

Принцип работы нашего сервиса и нюансы обязательно расскажу.

6 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Moskallaw
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Мне понравился подход Александра к моему проекту, были составлены необходимые соглашения под наш тип сервиса. На все возникающие вопросы Александр давал подробный ответ. Однозначно могу рекомендовать!
Антон отличный заказчик. Задача поставлена четко и ясно. Работа принята и оплачена в срок. Рекомендую Антона для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Moskallaw
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад