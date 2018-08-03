Копирайтинг - Текст на тему иммиграции (получение второго гражданства)

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Закрыт4 заявки203 просмотра

Добрый день. Требуется копирайтер с опытом работы в данной тематике. Необходим один текст

Тематика - Иммиграция, получение второго гражданства.

Тема статьи - "Получение второго гражданства на Мальте"

Срок - до 20.08.

Все подробности в ТЗhttps://docs.google.com/document/d/1DFrlPayjhM8bRA_H3VGu5UC1zFnPUOHLnthqGf6Uysg/edit#

7 лет назад
poznyak
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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