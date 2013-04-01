Написание заявки на полезную модель

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрытнет заявок192 просмотра

Необходимо написать заявку на полезную модель.

прообраз заявки - полезная модель № 124999 (Россия)

состав заявки

- заявление

- описание

- формула

- чертеж

- реферат

Все необходимые данные будут предоставлены.

В предложении указать срок и стоимость.

12 лет назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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