Есть ряд договоров, необходимо проверить их на безопасность и юридическую грамотность. Существуют договора: 1. Разработка сайта / доработка сайта 2. Поддержка сайта / поддержка с абонплатой / поддержка с SLA ...
Написание заявки на полезную модель
Необходимо написать заявку на полезную модель.
прообраз заявки - полезная модель № 124999 (Россия)
состав заявки
- заявление
- описание
- формула
- чертеж
- реферат
Все необходимые данные будут предоставлены.
В предложении указать срок и стоимость.
Заявки фрилансеров
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