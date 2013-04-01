Написание заявки на полезную модель

Необходимо составить Агентский договор, он еще называется Договор на поиск и привлечение клиентов. Я зарегистрирован как Индивидуальный Предприниматель и занимаюсь тем, что нахожу клиентов для различных производственных предприятий. Нужно составить договор, по которому мы ...