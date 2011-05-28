Нужно сделать ТУ

Как правильно оформить отношения в случае, если ИП принимает деньги на расчетный счет от Юридического лица (ООО или ИП), с последующим зачислением в платежную систему, например вебмоней, на счет клиента. Возможно ли такое? Какие документы оформлять? Если есть ...