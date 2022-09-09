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Закрыт8 заявок701 просмотр

Мы стали жертвами мошенников и хотели бы вернуть деньги. Подробное описание ситуации в ТЗ:https://efficient-sound-f0e.notion.site/14532052670243469af979df4c945518

3 года назад
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Антон 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Сергей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данила
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Любовь
 
59 лет
3 года в сервисе
Была
16 часов назад
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Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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Михаил
 
49 лет
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Был
месяц назад
3 года назад
Ализа
 
34 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Олег
 
19 лет
3 года в сервисе
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Иван
 
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3 года назад
2 отзыва(-2)
3 года назад

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