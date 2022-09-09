Требуется написать работу по макроэкономике с учетом специфики юридических услуг. Обязательное условие - знание немецкого языка для выполнения задания. Ожидается качественный и профессиональный подход к написанию.
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Мы стали жертвами мошенников и хотели бы вернуть деньги. Подробное описание ситуации в ТЗ:https://efficient-sound-f0e.notion.site/14532052670243469af979df4c945518
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