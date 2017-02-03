Требуется юрист с опытом работы в строительстве. Задача - грамотная переписка в интересах Подрядчика.
Подготовить договор по предоставлению франшизы
Необходимо переработать и юридически грамотно оформить наш договор поставки с учетом следующих положений (либо предложить свой вариант )
Со стороны поставщика:
1. Предоставление доступа к информационной базе компании по подбору авто запчастей для стартеров и генераторов на период действия договора.
2. При подписании договора и весь срок его действия на сайте компании starterokru.ru - на главной странице размещается адресная и контактная информация о филиале компании выступающей в данном договоре как покупатель, и позиционируется как наш дочерний филиал .
3.Указать в договоре или доп соглашением - о согласовании внешнего вида филиала покупателя с поставщиком согласно основных цветов компании сочетание желтого и черного, и с обязательным использованием названия STARTEROK на вывеске (логотип как на сайте компании поставщика)
Окончательное подписание договора - при выполнении данного пункта
4. Информирование покупателя о новых поступлениях товара и остатках на складе
5.Предоставление покупателю по данному договору оптовых цен обозначенных как Спец. цена
6. Предоставление обучение персонала - ремонту стартеров и генераторов - оплачивается и рассчитывается отдельно. (доп. соглашение)
7. Предоставление рекламной продукции с символикой STARTEROK - оплачивается отдельно, согласно выставленных счетов поставщиком.
Со стороны покупателя:
1.Ежемесячный, своевременный авансовый платеж за продукцию на период срока договора в размере суммы эквивалентной 1000 у.е по курсу доллара на начала каждого месяца не позднее 2 го числа. (данная сумма должна вноситься ежемесячно)
Данная сумма внесенная покупателем является предоплатой за товар поставщика
При положительном остатке от данной суммы - остаток не сгорает и остается в статусе предоплаты за товар, но в начале следующего месяца ежемесячный обязательный авансовый платеж так же вносится в полном объеме.
2. При совершении закупки покупателем на сумму более чем установлен авансовый платеж за период времени один месяц с 1 по 30 число, излишек суммы не учитывается в пользу покупателя при внесении последующих авансовых платежей за товар. То есть в начале следующего месяца авансовый платеж вносится в полном объеме.
Общие положения:
В случае несвоевременной оплаты со стороны покупателя сроком свыше семи дней, доступ к информационной базе компании по подбору авто запчастей для стартеров и генераторов - закрывается до момента возобновления платежей, по истечению срока оплаты свыше четырнадцати дней - с главной страницы снимается размещение адресной и контактной информации о филиале компании выступающей в данном договоре как покупатель, с последующим расторжением договора.
Восстановление доступа и повторное размещения на сайте платное эквивалент 100 у.е по курсу доллара на день оплаты.
Выбранный исполнитель
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