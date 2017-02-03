Подготовить договор по предоставлению франшизы

Необходимо переработать и юридически грамотно оформить наш договор поставки с учетом следующих положений (либо предложить свой вариант )

Со стороны поставщика:

1. Предоставление доступа к информационной базе компании по подбору авто запчастей для стартеров и генераторов на период действия договора.

2. При подписании договора и весь срок его действия на сайте компании starterokru.ru - на главной странице размещается адресная и контактная информация о филиале компании выступающей в данном договоре как покупатель, и позиционируется как наш дочерний филиал .

3.Указать в договоре или доп соглашением - о согласовании внешнего вида филиала покупателя с поставщиком согласно основных цветов компании сочетание желтого и черного, и с обязательным использованием названия STARTEROK на вывеске (логотип как на сайте компании поставщика)

Окончательное подписание договора - при выполнении данного пункта

4. Информирование покупателя о новых поступлениях товара и остатках на складе

5.Предоставление покупателю по данному договору оптовых цен обозначенных как Спец. цена

6. Предоставление обучение персонала - ремонту стартеров и генераторов - оплачивается и рассчитывается отдельно. (доп. соглашение)

7. Предоставление рекламной продукции с символикой STARTEROK - оплачивается отдельно, согласно выставленных счетов поставщиком.

Со стороны покупателя:

1.Ежемесячный, своевременный авансовый платеж за продукцию на период срока договора в размере суммы эквивалентной 1000 у.е по курсу доллара на начала каждого месяца не позднее 2 го числа. (данная сумма должна вноситься ежемесячно)

Данная сумма внесенная покупателем является предоплатой за товар поставщика

При положительном остатке от данной суммы - остаток не сгорает и остается в статусе предоплаты за товар, но в начале следующего месяца ежемесячный обязательный авансовый платеж так же вносится в полном объеме.

2. При совершении закупки покупателем на сумму более чем установлен авансовый платеж за период времени один месяц с 1 по 30 число, излишек суммы не учитывается в пользу покупателя при внесении последующих авансовых платежей за товар. То есть в начале следующего месяца авансовый платеж вносится в полном объеме.

Общие положения:

В случае несвоевременной оплаты со стороны покупателя сроком свыше семи дней, доступ к информационной базе компании по подбору авто запчастей для стартеров и генераторов - закрывается до момента возобновления платежей, по истечению срока оплаты свыше четырнадцати дней - с главной страницы снимается размещение адресной и контактной информации о филиале компании выступающей в данном договоре как покупатель, с последующим расторжением договора.

Восстановление доступа и повторное размещения на сайте платное эквивалент 100 у.е по курсу доллара на день оплаты.