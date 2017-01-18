Закрытие строительного контракта. Претензионная переписка.

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Закрыт13 заявок169 просмотров

Требуется юрист с опытом работы в строительстве. Задача - грамотная переписка в интересах Подрядчика.

8 лет назад
guest_14854904936539
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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