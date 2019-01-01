Помощь в оформлении доп. соглашении к договору

Юридические услугиЗакрыт15 заявок516 просмотров
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С заказчиком заключал договор (во вложении) , заказчик создал новую организацию и объязательства по договору возмьет на себя эта организация, нужно доп. согалшение к этому договору, о том, что правоприемником стала новая организация. 

3 года назад
Chirik24
Дмитрий 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад