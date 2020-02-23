Претензия по выгребной яме в СНТ

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Необходимо написать претензию по выгребной яме, которую сосед по СНТ строит с нарушением норм (вплотную к забору, рядом с жилым домом, рядом с краном для воды), а также без проекта и разрешительной документации соответствующих служб. Претензия должна содержать все необходимые ссылки на законодательство, которое сосед нарушает, ответственность и последствия за строительство с нарушением норм.

Необходимо знать законодательство по садоводствам, нормативы строительства на участках садовых товариществ, предусмотренную ответственность за нарушение норм.

Написать нужно сегодня. Оплата договорная.

4 года назад
SKNT
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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