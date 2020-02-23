Необходимо написать претензию по выгребной яме, которую сосед по СНТ строит с нарушением норм (вплотную к забору, рядом с жилым домом, рядом с краном для воды), а также без проекта и разрешительной документации соответствующих служб. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Таксимер - агрегатор служб такси. Приложение, которое позволяет выбрать маршрут и заказать службу такси из списка подключенных служб.
Необходимо составить договор. Основная суть: мы через мобильное приложение приводим заказчику клиентов. В конце месяца заказчик оплачивает комиссию за них.
- Должны быть контакты заказчика для решения проблем
- Нельзя временно отключаться и подключаться снова к приложению. Нельзя манипулировать отключением-включением кратковременным.
- Цены должны совпадать с ценами в их приложении
- При отключении какой-либо функции (курьер, класс машин и др.) сообщать нам.
- Нельзя рассылать спам по нашим клиентам
- Комиссию необходимо внести в приложение в договору, и первые места туда же (спец. условия)
- Не несём ответственности за тех. Вопросы подключения к их серверу
- Все условия подключения описать. Какие из условий не должны меняться.
- Статус поездки можно изменить в течении суток.
- Расхождения в ценах Таксимер и службы (несколько грн из-за разных координат на карте) - не несём ответственности.
- Нельзя поднимать цену диспетчером
- Мы можем использовать лого служб в рекламных материалах, на сайте, в приложении
- за любые недобросовестные дествия такие как:
написание неправдивых отзывов,
создание ненастоящих заказов и т.д.
служба такси может быть отключена от сервиса безвозвратно
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