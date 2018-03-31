Здравствуйте, Надежда. Необходимо проверить, договор на предмет соответствия законодательству РФ, наличия логических ошибок и оценить риски со стороны Заказчика.
Составить договор на инвестиции в торговлю криптовалютами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно составить договор на инвестирование в торговлю криптовалютами, который будет завключаться между трейдером (управляющим, в моем лице) и инвестором.
Особенности
Средства инвестор будет передевать в криптовалютах (не в деньгах)
Инвестор может открыть собственный счет (на свое имя) на торговой площадке и предоставить к нему доступ. Или передать/отправить на мои счета
Договор должен соответствовать законодательству Украины (не нарушать его)
Ссылка на текущую версию
https://docs.google.com/document/d/1QhFQggJbW42v5kg5JBRg7OH3CEt86U7nvK0_vfzZGaQ/edit?usp=sharing
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