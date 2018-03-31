Составить договор на инвестиции в торговлю криптовалютами

$20
Юридические услугиЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Нужно составить договор на инвестирование в торговлю криптовалютами, который будет завключаться между трейдером (управляющим, в моем лице) и инвестором.

Особенности

Средства инвестор будет передевать в криптовалютах (не в деньгах)

Инвестор может открыть собственный счет (на свое имя) на торговой площадке и предоставить к нему доступ. Или передать/отправить на мои счета

Договор должен соответствовать законодательству Украины (не нарушать его)

Ссылка на текущую версию

https://docs.google.com/document/d/1QhFQggJbW42v5kg5JBRg7OH3CEt86U7nvK0_vfzZGaQ/edit?usp=sharing

6 лет назад
finexlab
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 отзывов