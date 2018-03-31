Составить договор на инвестиции в торговлю криптовалютами

Нужно составить договор на инвестирование в торговлю криптовалютами, который будет завключаться между трейдером (управляющим, в моем лице) и инвестором.

Особенности

Средства инвестор будет передевать в криптовалютах (не в деньгах)

Инвестор может открыть собственный счет (на свое имя) на торговой площадке и предоставить к нему доступ. Или передать/отправить на мои счета

Договор должен соответствовать законодательству Украины (не нарушать его)

Ссылка на текущую версию

https://docs.google.com/document/d/1QhFQggJbW42v5kg5JBRg7OH3CEt86U7nvK0_vfzZGaQ/edit?usp=sharing