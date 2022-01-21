Составить шаблон ответного письма на официальную претензию

Юридические услугиЗакрыт11 заявок789 просмотров
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Нам как компании поступила официальная претензия от клиента на возврат денежных средств по лицензионному договору. Необходимо составить шаблон ответного официального письма. По лицензионному договору возврат невозможен. Мы предоставим исполнителю претензию и договор для ознакомления

2 года назад
guest_16339574811026
2 года в сервисе
Был
2 года назад