Составить Terms of Service и Privacy Policy

Юридические услугиЗакрыт3 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для мобильного Gay Dating приложения необходимо создать Terms of Service и Privacy Policy

Примеры:

https://www.grindr.com

https://www.scruff.com

https://www.hornet.com

Можно рерайт

5 лет назад
Attacking
38 летМексика
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад