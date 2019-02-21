Составить Terms of Service и Privacy Policy

Чтобы POS-принтер выдавал чек операции бумажный с QR-кодом, использвотся как расчетное средство и это было вписано в рамки УК (на примере долговых расписок) Правовое поле РФ. Бюджет до 1000р, оплата за работу только через BarterCoin, оттуда гарантирванно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для мобильного Gay Dating приложения необходимо создать Terms of Service и Privacy Policy
Примеры:
Можно рерайт
- Похожие заказы
- $15Юридические услуги2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Нужен такой договор на ремонт квартиры где мы будем в выигрыше и в итоге сделаем ремонт без переплат (но при этом он не будет кабальным для 2й стороны).А не так чтобы повториось так что две ...Юридические услуги10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Помощь в юр.вопросе.Юридические услуги11 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, хочел бы получить SSL сертификат, но в связи с тем что моя фирма не числится в онлайн базах мне сказать что надо отправить письмо по образцу прикрепленному ниже напрямую к тому кто выдает ...Юридические услуги1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доработка договора коммерческой концессииЮридические услуги7 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача: поиск по патентной базе США Описание: В данный момент наша компания занимается расширением ассортимента товаров на рынке США. В связи с этим есть необходимость проверить на наличие у предлагаемой продукции каких-либо патентов или ограничений на ...Юридические услуги2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $780
Мы – команда разработчиков мобильных приложений, пишем приложения для внутренних нужд компании. Для разработки одного приложения нужна учетная запись в Эпл с купленной программой энтерпрайз девелопер. Эпл ставит ограничение – можно купить всего 5 программ ...Юридические услуги1 заявкаЗакрыт5 лет назад
1. Может ли физическое лицо (гражданин и резидент РФ) провести конкурс в социальной сети с выплатой денежных призов? У конкурса возможны спонсоры, чьи товары будут демонстрироваться. 2. Какие налоговые обязательства будут у физ лица: - в случае если призы = ...Юридические услуги3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Требуется качественный договор на разработку мобильного приложения с поэтапной реализацией и оплатой. Должен включать в себя 6 этапов разработки в виде приложений к договору: Разработка ТЗ, на его основе разработка и согласование макета, на его основе разработка ...Юридические услуги1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен грамотный юрист[b] имеющий опыт работы с инвестициями[/b] для составления целевого Инвестиционного договора на строительство коттеджа(ей). В договоре инвестор (физлицо/ИП/ООО) инвестирует деньги под уже заключенные предварительные договора купли-продажи (они заключены, в основном от ИП или ООО) ...Юридические услуги7 заявокЗакрыт5 лет назад