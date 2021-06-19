Требуется бухгалтер/юрист. записать урок по сертификации/честный знак/

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У нас онлайн курс на тему «Как открыть свой бренд одежды».

Нужен эксперт (бухгалтер или юрист) который запишет несколько видеоуроков на тему: Честный знак и Сертификация, Товарный знак. Информация нужна именно для открытия своего бренда одежды.

Информация по модулю:

1. Четный знак

2.Сертификация

3.Товарный знак

Нужна исчерпывающая информация.

Сделать нужно в формате записанного экрана и желательно с камерой на спикера. Технически достаточно только компьютера с вебкамерой. Мы можем подключиться через интернет к вашему компьютеру и настроить, вам нужно будет только записать. Нужны несколько видео по 5-15 минут по темам.

Так же к видеоуроку нужно будет сокращенное текстовое содержание с рабочими ссылками где и как что делать