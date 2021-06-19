Требуется бухгалтер/юрист. записать урок по сертификации/честный знак/

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт5 заявок704 просмотра

Добрый день. Цена задания до 8000. Предлагайте свою цену.

У нас онлайн курс на тему «Как открыть свой бренд одежды».

Нужен эксперт (бухгалтер или юрист) который запишет несколько видеоуроков на тему: Честный знак и Сертификация, Товарный знак. Информация нужна именно для открытия своего бренда одежды.

Информация по модулю:

1. Четный знак

2.Сертификация

3.Товарный знак

Нужна исчерпывающая информация.

Сделать нужно в формате записанного экрана и желательно с камерой на спикера. Технически достаточно только компьютера с вебкамерой. Мы можем подключиться через интернет к вашему компьютеру и настроить, вам нужно будет только записать. Нужны несколько видео по 5-15 минут по темам.

Так же к видеоуроку нужно будет сокращенное текстовое содержание с рабочими ссылками где и как что делать

4 года назад
kuz123kuznetcov
Дмитрий 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Богдан
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
Наталия
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Данил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Смарт контракт usd bitcoin

    $500

    Хотели делать стартап. Хотелось очень чтоб все современно было. Деньги собираем в долларах и переводим в btc, а договоренности фиксируем в Смарт-контракте.  Процесс пошёл: презентация проведена, интерес есть, отобрали самых адекватных из ...

    Юридические услуги8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Юр лицо или ЧП для регистрации доменов, Украина

    От вас нужно разовое подписание договора с Хостмастером (https://hostmaster.ua) и регулярное пополнение баланса. Никаких проблем и отчетности не будет. Подробности в переписке. Также оплачу за помощь в поиске такого it-партнера.

    Юридические услуги2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать 3 договора

    Сразу на русском, потом переведём на украинский (компания из Украины) Вкратце – сервис по предоставлению платных онлайн-консультаций от врачей для пользователей (пациентов), с онлайн оплатой и выплатами врачам от компании. ...

    Юридические услуги1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Консультация по лицензии Apache 2.0

    Мы используем open-source решение с лицензией Apache 2.0 для разработки нашего приложения.Хотим лучше понять детали лицензии для коммерческого распространения (например, можем ли мы при минимальных модификациях кода, продавать приложение в Google Play).Также интересуют более практические ...

    Apache
    Юридические услуги2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Консультация юриста-международника

    Ввиду нового закона о просветительской деятельности в России и иностранцах, очень нужна консультация по следующим вопросам. Вопрос 1. Как легче и лучше всего легализировать образовательный стартап (онлайн курсы, консультации, лекции), когда основательницы ...

    Юридические услуги1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Юридическая консультация по онлайн-игре и донату

    Добрый день, Я создаю онлайн-сервер игры, и меня интересуют следующие вопросы: 1) Какую форму юр лица лучше всего выбрать (или самозанятым, например) ? 2) Онлайн-сервер предполагает обмен рублей на внутриигровую валюту (донат), ...

    Юридические услуги6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сопровождение бизнес

    Добрый день! У меня есть собственный проект (онлайн сервис), который осуществляет посреднические финансовые услуги за приемы денежных средств по банковской карте и выплатам на банковские карты физических лиц. Доход сервиса - это абонентская плата ...

    Юридические услуги4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Юридическая консультация по земельному праву.

    В собственности имеется земля сельскохозяйственного назначения, хотим использовать ее в туристических целях, а именно разместить на ней комфортный палаточный кэмпинг (глэмпинг), в который входят: несколько некапитальных строений (палаток, домиков для глэмпинга без фундамента), биотуалеты и душевые. ...

    Юридические услуги5 заявок
    Закрыт
    4 года назад