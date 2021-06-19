Имеется интернет сервис, для его запуска нужно сделать индивидуальную оферту. На все вопросы ответить не могу здесь, потому что не знаю их, но с радостью все поясню исполнителю.
Требуется бухгалтер/юрист. записать урок по сертификации/честный знак/
Добрый день. Цена задания до 8000. Предлагайте свою цену.
У нас онлайн курс на тему «Как открыть свой бренд одежды».
Нужен эксперт (бухгалтер или юрист) который запишет несколько видеоуроков на тему: Честный знак и Сертификация, Товарный знак. Информация нужна именно для открытия своего бренда одежды.
Информация по модулю:
1. Четный знак
2.Сертификация
3.Товарный знак
Нужна исчерпывающая информация.
Сделать нужно в формате записанного экрана и желательно с камерой на спикера. Технически достаточно только компьютера с вебкамерой. Мы можем подключиться через интернет к вашему компьютеру и настроить, вам нужно будет только записать. Нужны несколько видео по 5-15 минут по темам.
Так же к видеоуроку нужно будет сокращенное текстовое содержание с рабочими ссылками где и как что делать
Заявки фрилансеров
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