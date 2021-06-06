Составить оферту для интернет сервиса

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт13 заявок588 просмотров

Имеется интернет сервис, для его запуска нужно сделать индивидуальную оферту. На все вопросы ответить не могу здесь, потому что не знаю их, но с радостью все поясню исполнителю.

4 года назад
Amin00902
Амин 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алтынай
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Артем
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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Мирон
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
36 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Юлия
 
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4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
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35 лет
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6 отзывов(-1)
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Станислав
 
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3 месяца назад
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9 лет в сервисе
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Александра
 
39 лет
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4 года назад
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4 года в сервисе
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3 года назад
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