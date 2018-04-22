2д-анимация, монтаж роликов, Flash-проекты

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В основном я работаю в 3ех направлениях: 2д-анимация(векторная графика), монтаж роликов и Flash-проекты(от учебников, до мультимедийных проектов). Уровень моих навыков не ограничивается моим портфолио так, как для качественной работы важен срок и оплата. Поэтому, если Вы не увидели необходимого для Вас примера или считаете, что моих навыков недостаточно, то можете показать мне пример, необходимой\желаемой работы, а я честно отвечу, смогу ли я это выполнить или нет. О других моих навыках, Вы можете прочитать ниже.
Очень интересует векторная графика и 2д игры. Имею большой опыт в создании детских мультиков, занимаюсь созданием рекламно-информационных анимационных роликов(сео-мультики). Рисую и анимирую сама. Так же рисую живописные портреты по фотографии и из них делаю живые картины(анимирую)(пример можно посмотреть: ролики-живые картины).
Основная сфера моей деятельности: 2D-анимация, векторная графика, разработка Flash-проектов(интерактивные проекты\презентации и т.п.), монтаж видео и ретушь фотографий. Если Вашей компании необходимо обработать фото сотрудников, оборудования и многое другое, то я готова делать для Вас качественную ретушь. В 2016 году сотрудничала с компанией "Мортехнологии". Сейчас сотрудничаю с иностранными компаниями, создаю мультфильмы для Ютуб каналов и короткие анимация для wikiHow. Так же готова предложить полное создание красочных анимированных\интерактивных электронных учебников(курсов, детских книг и т.п.) на базе Adobe Flash Action Script 2.0. Интересует удаленная работа. Может быть Вас заинтересует проектное сотрудничество.Работаю в программах: Power Point, Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Animate, Adobe After Effects(освоила Duik), Anime Studio Pro(Moho).
Курсы:
2008-2009г.
1год в Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств(СПбГИК).
2009-2010г.
1год в Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
Образование:
Высшее
Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств.
2010-2015г.
Специальность
Информатик-дизайнер, веб-дизайнер, мультимедиа.Работы:Flash-проекты(снято с экрана):
Крутой проект Марвел, динамичный, активный, молодежный:
https://yadi.sk/i/ANvNpg70juGwg
Детский проект Скуби Ду, для детишек:
https://yadi.sk/i/laTPQgBS3KXqo9
Аккуратный, сдержанный, изысканный проект Екатерининский парк:
https://yadi.sk/i/9pQL7-aF3KvgFP
персонажная анимация(Арнольд, Чердак):
https://yadi.sk/d/yH9j6plR3Gt4Af
живые картины, анимация для игр:
https://yadi.sk/d/K5qsZ34A3HW9w6
киномультик:
https://yadi.sk/i/gn61lohf3MfMgk
анимация перекладка:
https://yadi.sk/d/USdmJq4O3MgQkz
сео-мультик:
https://yadi.sk/i/r5LxeMyr3FiKqt
мультики(1,2,7,16):
https://yadi.sk/d/XQJeLEDF3HDJ8t
WikiHow:
https://yadi.sk/d/1W4Eujit3HsKoK
ролики(Chack Norris-смешное, шаманизм):
https://yadi.sk/d/tDDRtlFJ3HsKoR
вектор цветной(тачки, капитан америка, яйца):
https://yadi.sk/d/7wcha2cG3HBe2a
вектор:
https://yadi.sk/d/Adl8vnR9qgBYS
фото ретушь:
https://yadi.sk/d/uUOiMD8VrZ6Hv
обтравка и ретушь:
https://yadi.sk/d/aeEyjpUSrZ6VY
панорамы:
https://yadi.sk/d/lmcF9q7Fra2DN
коллаж:
https://yadi.sk/d/bgqGoEfTsZyrs
полиграфия:
https://yadi.sk/d/8V6MM2vLm7KmM
сайты:
https://yadi.sk/d/i68FlqKNkanNmМое портфолио постоянно пополняется. С уважением,