2д-анимация, видеомонтаж, Flash-проекты

В основном я работаю в 3ех направлениях: 2д-анимация(векторная графика), монтаж роликов и Flash-проекты(от учебников, до мультимедийных проектов). Уровень моих навыков не ограничивается моим портфолио так, как для качественной работы важен срок и оплата. Поэтому, если Вы не увидели необходимого для Вас примера или считаете, что моих навыков недостаточно, то можете показать мне пример, необходимой\желаемой работы, а я честно отвечу, смогу ли я это выполнить или нет. О других моих навыках, Вы можете прочитать ниже.

Очень интересует векторная графика и 2д игры. Имею большой опыт в создании детских мультиков, занимаюсь созданием рекламно-информационных анимационных роликов(сео-мультики). Рисую и анимирую сама. Так же рисую живописные портреты по фотографии и из них делаю живые картины(анимирую)(пример можно посмотреть: ролики-живые картины).

Основная сфера моей деятельности: 2D-анимация, векторная графика, разработка Flash-проектов(интерактивные проекты\презентации и т.п.), монтаж видео и ретушь фотографий. Если Вашей компании необходимо обработать фото сотрудников, оборудования и многое другое, то я готова делать для Вас качественную ретушь. В 2016 году сотрудничала с компанией "Мортехнологии". Сейчас сотрудничаю с иностранными компаниями, создаю мультфильмы для Ютуб каналов и короткие анимация для wikiHow. Так же готова предложить полное создание красочных анимированных\интерактивных электронных учебников(курсов, детских книг и т.п.) на базе Adobe Flash Action Script 2.0. Интересует удаленная работа. Может быть Вас заинтересует проектное сотрудничество.Работаю в программах: Power Point, Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Animate, Adobe After Effects(освоила Duik), Anime Studio Pro(Moho).

Курсы:

2008-2009г.

1год в Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств(СПбГИК).

2009-2010г.

1год в Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Образование:

Высшее

Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств.

2010-2015г.

Специальность

Информатик-дизайнер, веб-дизайнер, мультимедиа.Работы:Flash-проекты(снято с экрана):

Крутой проект Марвел, динамичный, активный, молодежный:

https://yadi.sk/i/ANvNpg70juGwg

Детский проект Скуби Ду, для детишек:

https://yadi.sk/i/laTPQgBS3KXqo9

Аккуратный, сдержанный, изысканный проект Екатерининский парк:

https://yadi.sk/i/9pQL7-aF3KvgFP

персонажная анимация(Арнольд, Чердак):

https://yadi.sk/d/yH9j6plR3Gt4Af

живые картины, анимация для игр:

https://yadi.sk/d/K5qsZ34A3HW9w6

киномультик:

https://yadi.sk/i/gn61lohf3MfMgk

анимация перекладка:

https://yadi.sk/d/USdmJq4O3MgQkz

сео-мультик:

https://yadi.sk/i/r5LxeMyr3FiKqt

мультики(1,2,7,16):

https://yadi.sk/d/XQJeLEDF3HDJ8t

WikiHow:

https://yadi.sk/d/1W4Eujit3HsKoK

ролики(Chack Norris-смешное, шаманизм):

https://yadi.sk/d/tDDRtlFJ3HsKoR

вектор цветной(тачки, капитан америка, яйца):

https://yadi.sk/d/7wcha2cG3HBe2a

вектор:

https://yadi.sk/d/Adl8vnR9qgBYS

фото ретушь:

https://yadi.sk/d/uUOiMD8VrZ6Hv

обтравка и ретушь:

https://yadi.sk/d/aeEyjpUSrZ6VY

панорамы:

https://yadi.sk/d/lmcF9q7Fra2DN

коллаж:

https://yadi.sk/d/bgqGoEfTsZyrs

полиграфия:

https://yadi.sk/d/8V6MM2vLm7KmM

сайты:

https://yadi.sk/d/i68FlqKNkanNmМое портфолио постоянно пополняется. С уважением,

[email protected]