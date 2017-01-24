Лендинг - колонка JBL Charge 2+

Разработан дизайн Landing page для продажи портативной bluetooth колонки JBL Charge 2+.

Выполнена адаптивная верстка макета с применением системы сеток Bootstrap для экранов 1200px и более, 992px, 768px, 480px и менее.

Реализована работа фиксированного верхнего меню, вставлено видео с видеохостинга YouTube.

Реализован функционал отправки информации и сообщений на почту методом Ajax.

Верстка в максимальном соответствии с макетом выполнена с помощью плагина PerfectPixel.

Стилизация реализована с использованием препроцессора Sass.