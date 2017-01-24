Лендинг - колонка JBL Charge 2+

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработан дизайн Landing page для продажи портативной bluetooth колонки JBL Charge 2+.
Выполнена адаптивная верстка макета с применением системы сеток Bootstrap для экранов 1200px и более, 992px, 768px, 480px и менее.
Реализована работа фиксированного верхнего меню, вставлено видео с видеохостинга YouTube.
Реализован функционал отправки информации и сообщений на почту методом Ajax.
Верстка в максимальном соответствии с макетом выполнена с помощью плагина PerfectPixel.
Стилизация реализована с использованием препроцессора Sass.